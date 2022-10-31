Jandarmanın gözünden kaçmadı

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen şahısların bulunduğu otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; jandarma trafik timi yol kontrol faaliyetinde bir araçta bulunan 2 kişinin durumundan şüphelendi. Durdurulan otomobilde şahısların uyuşturucu madde kullandıkları değerlendirilerek arama yapıldı. Yapılan aramada 40 grama yakın kubar esrar, 2 gram metamfetamin ve 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve 16 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahsın işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.