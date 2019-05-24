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Kablo çalan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Tokat Jandarma Komutanlığı tarafından Almus ilçesinde yakalanan haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan 6 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Almus'ta Haberleşme ve Enerji Nakil Hattı Kablo Hırsızlığı Suçunun önlenmesi amacıyla stratejik noktalarda önleyici kolluk devriyesi atmaya başladı. İlçe'de Gümeleönü-Arısu Köyü yol ayrımında yapılan bu devriye esnasında durdurulan şüpheli bir araçta Jandarma tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada; 6 şüpheli ile birlikte, kablo çalmakta kullanılan alet ve edevatlar ile 450 metre uzunluğunda çalındığı tespit edilen iletişim kablosu ele geçirildi. Almus adliyesine sevk edilen 6 şüphelinin tutuklanarak Çamlıbel Cezaevine gönderildiği, ele geçirilen iletişim kablolarının ise sahiplerine teslim edildiği bilgisine ulaşıldı.

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