Kablo hırsızlarına suçüstü baskın

Tokat İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler, il merkezine bağlı Çördük Köyü kırsalında iletişim kablolarını çalan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Çördük Köyü'nde kablo hırsızlığı yapıldığına dair aldığı istihbarat sonrasında hemen harekete geçti. Ekipler 3 şüpheli şahsı bir iletişim firmasına ait kabloları çalarken suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte, 450 metre kablo, 1 adet demir kesme makası, 1 adet balta ve 1 adet falçata ele geçirildi. Yakalanan malzemelere el konulduğu öğrenilirken şüphelilerin, Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda tamamlanan işlemlerinin ardından sevk adli makamlarca serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.