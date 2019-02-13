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Kaçırdığı eski eşini öldürdü

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir kişi yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski eşini kaçırıp tüfekle vurup öldürdü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski eşini kaçırıp tüfekle vurup öldürdü.


Edinilen bilgiye göre olay, Niksar ilçesinde yaşandı. İki çocuk annesi Alev Yıldırım, eski eşi ve çocuklarının babası M.G. tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirildi. Emniyet birimleri tarafından otomobili bulmak için çalışma başlatıldı, ancak çalışmalardan bir sonuç alınamadı. M.G. gece saatlerinde 155 polis imdat hattını arayarak eşini Niksar'a bağlı Çimenözü köyü yakınlarında öldürdüğünü, cesedini de orada bıraktığını itiraf etti. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Köy yakınlarında jandarma ekipleri Alev Yıldırım'ın cesedine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedi otopsi için Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, Alev Yıldırım'ın eski eşi M.G.'nin mahkemeden yaklaşık 6 ay önce uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi. M.G. eski eşini kaçırırken kullandığı araç ise Erbaa ilçesinde terk edilmiş halde bulundu. Zanlının yakalanması için jandarma ve emniyet ekipleri çalışma başlattı.

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