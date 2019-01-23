Kahraman dağıtıcı kurtardığı çocukları ziyaret etti

Tokat'ta gazete dağıtıcısı yanan evden kurtardığı iki çocuğu hastanede ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre; Alipaşa Mahallesinde sabah saatlerinde Afgan ailenin yaşadığı iki katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını olay yerinden geçerken fark eden gazete dağıtıcısı Rezmi Özyurt, itfaiye haber verdi. Dumanların yoğunlaşması nedeni ile Muhammed Norazi isimli Afgan baba pencere parmaklıklarından çıkartmayı başardığı 7 yaşındaki kızı ile Mukaddes ve 5 yaşındaki oğlu Ümit'i 2. kattan gazete dağıtıcısı Özyurt'un kucağına bıraktı. Çocukları sağ salim kurtaran Özyurt, günün kahramanı oldu. Anne ve baba ise bulundukları yerden itfaiye tarafından çıkartıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kurtardığı çocukları ziyaret etti

Yaşanan olayın ardından olayın kahramanı gazete dağıtıcısı Remzi Özyurt çocukları hastanede ziyaret etti. Çocukların sağlıklı olduğunu görünce mutlu olduğunu ifade eden Özyurt, “Onları kendi çocuklarımın yerine koydum. Herkesin de aynı düşünmesini isterim. Böyle bir şeye vesile olduğum için sevinçliyim. Rabbim kimseye acı göstermesin” diye konuştu.

Muhammed Norazi, uykuda oldukları anda evin dumanla kaplandığını fark ettiklerini ifade ederek, “Uyandığımda ev karanlıktı dumanlar içinde idi. Camdan aşağı baktım da gazete dağıtıcını gördüm. Çocuklarımı ona camdan attım, kurtardı. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Norazi, ayrıca evsiz kaldıklarını ve yardım beklediklerini sözlerine ekledi. Anne Merziye Norazi ise çocukları kurtaran gazete dağıtıcısına teşekkür etti.