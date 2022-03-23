Kalbinde delik olduğunu 46 yaşında öğrendi

Tokat'ta 46 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrenen Ruhi Tiryaki, ameliyatsız kapama işlemiyle sağlığına kavuştu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde polis memuru olarak görev yapan 3 çocuk babası Ruhi Tiryaki, kalp çarpıntılarının artması, çabuk yorulması şikâyetleri nedeni ile Tokat Devlet Hastanesinde muayene oldu. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Elif Yıldız, tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucu hastaya Atriyal septal defekt yani kalpte, kalbin içinde ve kalp kulakçıkları arasında delik olması durumu tanısı konuldu. Polis memuru Tiryaki, hastalığının teşhis edilmesi ile birlikte 46 yaşında kalbinde delik olduğunu öğrendi.

Tokat'ta ilk defa ameliyatsız yöntemle yapıldı

Hasta, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Elif Yıldız, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Görkem Ayhan ve ekip arkadaşları ile kapalı yöntemle ameliyata alındı. Tokat Devlet Hastanesinde ilk kez yapılan operasyon başarılı geçti. Yataklı servise alınan hasta sağlığına kavuştu.

“Kalp deliği hastalığı doğuştan olan bir hastalık”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yıldız, atriyal septal defekt ismi verilen kalp deliklerinin ameliyatsız şemsiye yöntemi ile kapamaya uygun olduğu kaydetti. Kalp deliği hastalığının doğuştan olan bir hastalık olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Bazen çok küçük olabiliyor. Bunlar kendiliğinden kapanılabiliyor ya da çok küçükse sadece takip ediyoruz. Kapatmayı düşünmüyoruz. Büyük olanları ise şemsiye dediğimiz ve bu hastamıza uyguladığımız yöntemle bazen de ameliyatla kapatmak gerekiyor. Çünkü büyük olan delikler müdahale edilmezse bir süre sonra kalbin sağ tarafını bozuyor ve pulmoner hipertansiyon ve eisenmenger sendromu dediğimiz sonuçları kötü olan bir hastalığa sebep oluyor. Bu yüzden müdahale etmek gerekiyor” dedi.

46 yaşında kalbinde delik olduğunu öğrendi

Polis memuru Tiryaki, 46 yaşına kadar kalbindeki hastalığı fark edemediğini belirterek, “Doğuştan olduğunu tabii ki ben bilmiyordum. Bu zamana kadar da böyle bir rahatsızlığı fark etmemiştik. Daha önce bir kalp krizine benzer bir şeyim olmuştu. Yaklaşık bir 10 yıl kadar önce, ama hani hiç kalple ilgili bir rahatsızlık değildi. Daha çok damarlarla ilgili olduğunu düşünmüştük. Tedavimi sağ olsunlar devletimizin hastanesinde olduk. Gerek yönetim gerek hocalarımız gerekli ilgi ve alakalarıyla bu tedaviyi yaptılar. Bu tedavinin uzak memleketlere gitmeden kendi yaşadığımız ilde yapılabildiğini görmek bizi daha çok mutlu etti” diye konuştu.