kale çevresinde bulunan, deprem riski altında ki bin 500 ev yıkılacak

Tokat'ın Turhal İlçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından deprem riskli alan ilan edilen Camikebir ve Kova Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm çalışmaları ile birlikte kale etrafındaki konutların yıkılarak yerine tarihi dokuya uygun, çevre düzenlemesi ve alt yapısı modern bir konutlar inşa edilmesi planlanıyor.

Turhal Belediyesi tarafından projenin ilk etabında Özelleştirme İdaresinden alınan 70 dönümlük rezerv alanıyla birlikte yeniden bir yerleşim alanı kurulması hedefleniyor. İkinci aşamada ise mahalle sakinleri ile uzlaşma ve anlaşma görüşmeler sonrasında isteyen mahalle sakinlerinin kira yardımı alarak kiraya çıkması, isteyenlerin ise 70 dönümlük rezerv alanına yapılacak olan 860 konuttan tercih yapması bekleniyor. Kalenin etrafındaki yerleşim yerlerinde oturan insanların taşınması ile birlikte ise bin 500 konut yıkılarak yeniden tarihi dokuya uygun olarak yapılması edilmesi planlanıyor. İnşaat çalışmalarını tamamlanması ile birlikte ise vatandaşların tercihlerine göre tekrar mahallelerinde yapılan evlere taşınmaları veya rezerv yapılan alandaki konutları tercih etmelerine imkan sağlanması öngörülüyor.

Kentsel dönüşüm projesi ile eski Turhal yenilecek

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, kalede başlayan restorasyon çalışmalarının yanı sıra kale çevresinde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi ile eski Turhal'ın tamamen yenilenmiş olacağını söyledi. Kalede Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Bekler, "Milattan önceki yıllarda kalemizde surlar ve burçlar varmış. Ancak tarihe yenik düşmüş ve yok olmuş. Şuanda Kültür ve Turizm Bakanlığımız buradaki burçları yeniden yapıyor. Projemizin ikinci ayağında kalemizin üzerine sosyal tesisler yapılacak. Projenin üçüncü ayağında ise 6 bin yıllık geçmişe sahip olan kalemizdeki gizli geçit açılarak nereye çıktığı ortaya çıkarılacak. Kalede bir gizli geçit ve Kesikbaş Caminin türbesinin altında geçitler ve tüneller var. Bizler bu ikisinin bir birine bağlandığını düşünüyoruz. Bu proje tamamlandıktan sonra burasının ziyaretçi akınına uğramasını düşünüyoruz" dedi.

Kale çevresindeki bin 500 konut yıkılacak

Başkan Bekler, kalede yapılan restorasyon çalışmaları ile birlikte kale çevresindeki restorasyon çalışmalarınında tamamlanmasını hedeflediklerini ifade ederek, "Bu çalışmalarla eski Turhal tamamen yenilenmiş olacak. Yeşilırmak kenarındaki evlerde yıkılacak ve sahil şeridi oluşturulacak. Ben bu çalışmaların Turhal'ın tanıtımına ve turizmine çok büyük bir katkı sunacağını düşünüyorum. Kentsel dönüşüm projemiz kale çevresindeki bin 500 konut yıkılıp yerine yeniden bin 500 konut yapılmasını sağlıyor. Bu çalışmamızla eski mahalle, sokak kültürünü yeniden canlandırıldığı, tarihi dokunun korunmuş olduğu bu proje ilçemize yeniden bir hayat kazandıracak"" diye konuştu.