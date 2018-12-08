Kalp krizi geçiren taraftar gurubu lideri hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta arkadaşları ile birlikte halı saha maçı yaptıktan sonra evine giden Emre Şenol, bir süre sonra rahatsızlandı. Ailesi tarafından çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şenol, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şenol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şenol'un ölümü başta ailesi ve yakınları olmak üzere Tokatspor taraftar guruplarını üzüntüye boğdu.

Onbeşliler Taraftar Derneği Başkanı Bilal Dinç de sosyal medya hesabından, "Sabah saatlerinde aldığımız üzücü haberle yıkıldık. Küçük yaştan belli Tokatspor tribünlerinde olan ve Tokatspor cephe 1969 taraftar grubunun kurucularından ve tribün lideri Emre Şenol kardeşimizi geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun kardeşim. Sevenlerine ve ailesine Allah sabırlar versin" mesajını yayımladı.

Şenol'un cenazesi ikindi namazına müteakiben Behzat Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.