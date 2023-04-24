Kamyonet takla atıp ters döndü: 1'i ağır 3 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, kamyonetin takla atıp ters döndüğü kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Uluslararası D-100 Karayolu Çakmak mevkiinde meydana geldi. M.E. idaresindeki 60 HU 101 plakalı kamyonet Reşadiye istikametinden Niksar istikametine seyir halindeyken havanın yağışlı ve zeminin de kaygan olması nedeniyle orta refüje çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada sürücüye birlikte araçta bulunan G.C. ve G.İ. yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, G.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.