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Kamyonete çarpan kurye yaralandı

Tokat’ta, kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı.

Tokat'ta, kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı.


Edinilen bilgiye göre kaza; Gaziosmanpaşa Bulvarı Orduevi yakınlarında meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan Serkan K (29) idaresindeki kamyonete, Cumhuriyet Meydanı istikametine seyir halinde olan Mehmet D. (39) motosikletiyle çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Bir süre yolda sırt üstü kıpırdamadan yatarak bekleyen kuryeye sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kısa bir süre trafiğe kapanan yol trafik ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü.

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