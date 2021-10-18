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Kamyonetle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır 12 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Reşadiye'den Ordu'nun Aybastı ilçesi istikameti 5. kilometresinde kaza meydan geldi. Kamyonetin karşı yönden gelen minibüs ile kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda ambulans ile kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza sonucu Emine Yıldırım (60) olay yerinde hayatını kaybederken, 2'si ağır 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

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