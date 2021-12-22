Kanal Tokat projesinde mesafe uzayacak

Tokat'ta hayata geçirilen "Kanal Tokat" projesinin 2. etap çalışmaları kapsamında toplam uzunluğu 2 kilometreye çıkartılacak.

Tokat Belediyesi tarafından Kanal Tokat 2 projesi kapsamında 25 bin metrekarelik alanda kurulu olan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı yenilendi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 5 ay gibi bir sürede tamamlanan parkta incelemelerde bulundu. Başkan Eroğlu, yaklaşık 5 kilometrelik bir bantta Kanal Tokat'ı büyütmek istediklerini belirterek, "Bu alanda kayıkların yüzdüğü, su gösterilerinin olduğu, insanlarımızın gezmekten doyamadığı bir hale getireceğiz. Kanal Tokat 2 projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz Muhsin Yazıcıoğlu parkımız, toplam 25 bin metrekare alan üzerine kuruludur. 5 ay gibi kısa bir sürede yapımını tamamladık. İçerisinde 3 adet oyun parkı ve 100 metrekare alan üzerine kurulu 1 adet değirmenimizi konuşlandırdık. Yaklaşık maliyeti 5 milyon TL'yi bulan projemiz içerisinde; ırmak kenarında kordon şeklinde 800 metre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu bulunmaktadır. Bunlara ilave 50 adet kamelyanın yapımını tamamladık. Yine bölgemizi daha yeşil yapmak amacıyla, 800 adet gül, 10 İran demir ağacı, 20 akçaağaç ve 20 adet ıhlamur ağacı dikimini yaptık. Peyzajı için 320 kilogram çim tohumu ektik ve hamdolsun şehrimize güzel bir parkımızı da kazandırmış olduk” dedi.

Başkan Eroğlu, 2018 yılında yapılan Kanal Tokat projesinin bin 350 metre uzunluğuna sahip olduğuna dikkat çekerek, “Bu alana 700 metre daha ekleyerek toplam uzunluğu 2 bin metreye çıkartıyoruz. Tokat'ımıza hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.