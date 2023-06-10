Kanal Tokat ve Osmanlı kayıkları yoğun ilgi görüyor

Tokat'ın şehir merkezinden geçen Kanal Tokat projesi havaların ısınmasıyla vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Yeşilırmak üzerine yapılan proje vatandaşlar için sosyal aktivitenin merkezi halinde bulunuyor. Yürüyüş, gezi ve Osmanlı kayıklarıyla ırmak üzerinde gezinti aktiviteleriyle vatandaşların ilgisini çeken Kanal Tokat, turizm içinde potansiyel barındırıyor. 10 milyon 540 bin lira değerindeki 'Kanal Tokat' projesi, denize kıyısı olmayan kentte vatandaşlar için rahat nefes alanı oluşturuyor.

"Burada çok geziyoruz"

Kanal kenarında gezintiye çıkmayı sevdiğini belirten Nursena Dündar, "Kanal Tokat çevresinde yürüyüş yapıyoruz. Tokat'ta ilk yılım üniversite öğrencisiyim, burada çok geziyoruz. Tokat'ta deniz yok ancak, ırmak onun telafisi oluyor" dedi.

"Burası için küçük Venedik diyebiliriz"

Kanal Tokat'ı beğendiğini belirten Cansu karataş, "Tokat'ta ırmak kenarında oturmayı seviyoruz, burası sakin oluyor. Burada güzel vakitler geçiriyoruz. Aslen Adıyaman'da yaşıyorum, orada böyle bir ırmak yok. O yüzden burayı çok seviyorum. Burayı çok beğeniyorum, kayıklar da yüzüyor, burası için küçük Venedik diyebiliriz" şeklinde konuştu.