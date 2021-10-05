Kanal Tokat'ta ikinci etap çalışmaları hız kazandı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kanal Tokat 2 kenarında yapılan peyzaj ve park çalışmalarını teknik ekibiyle birlikte yerinde inceledi. Yaklaşık 25 bin metrekarelik peyzaj alanı ile Kanal Tokat'a yeni bir alanı daha kazandırdıklarını ifade eden Başkan Eroğlu, “2018 yılında başlattığımız Kanal Tokat Projemiz bin 350 metre uzunluğuna sahipti. Bu alana 700 metre daha ekleyerek toplam uzunluğu 2 bin metreye çıkartıyoruz. Bu alan içerisinde; yürüyüş yolları, bisiklet yolları, 3 adet çocuklarımız için park, su değirmeni, bol yeşil alan ve kamelyalarla birlikte sahil yolunda yapacağımız seyir balkonlarıyla Kanal Tokat 2'yi halkımızla buluşturacağız. 1,5 aya kadar alan çalışmamız bitmiş olacak ve insanlarımızın dinleneceği, eğleneceği güzel bir alana sahip olacağız. Toplamda 70 bin metrekarelik bir peyzaj alanına kavuşmuş olacak. Yaklaşık 5 kilometrelik bir bantta Kanal Tokat'ı büyütmek, bu alanda kayıkların yüzdüğü, su gösterilerinin olduğu, insanlarımızın gezmekten doyamadığı bir hale getireceğiz” dedi.