Tokat'ta kanala düşen şahsı ekipler kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Perakende Mahallesi'nde gerçekleşti. Behzat Deresi'nin geçtiği kanalın etrafında bulunan M.Ö. dengesini kaybederek kanalın içerisine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Kanaldan itfaiye ekipleri ve inşaat işçilerinin yardımları sonucunda çıkarılan M.Ö. hastaneye kaldırıldı. M.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma anlarını ise çevrede bulunan vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.