İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kanala düşen şahsı ekipler kurtardı

Tokat’ta kanala düşen şahsı ekipler kurtardı.

Tokat'ta kanala düşen şahsı ekipler kurtardı.



Olay, akşam saatlerinde Perakende Mahallesi'nde gerçekleşti. Behzat Deresi'nin geçtiği kanalın etrafında bulunan M.Ö. dengesini kaybederek kanalın içerisine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Kanaldan itfaiye ekipleri ve inşaat işçilerinin yardımları sonucunda çıkarılan M.Ö. hastaneye kaldırıldı. M.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma anlarını ise çevrede bulunan vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.