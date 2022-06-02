Kangal köpeği ayıdan sürüyü böyle kurtardı

Tokat'ta kangal köpeğinin sürünün yanına kadar gelen ayıyı uzaklaştırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Almus ilçesi Görümlü beldesinde çobanlık yapan Bilal Şahin, sürüsünü otlatmak için Dumanlı Yaylası'na çıkarttı. Yaylada otlayan sürüye anne ayı yavruları ile yaklaşırken, sırada çobanın komutu ile Zeyno isimli kangal köpeği hızla harekete geçti. Kangal köpeğini bir anda karşısında gören ayı yönünü değiştirerek bölgeden uzaklaştı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen Şahin, köpeği sayesinde ayı saldırısından kurtulduğunu söyledi. Köpeğinin tek başına ayı ile mücadele ettiğini ifade eden Şahin, “Köpeğimiz olmasa belki de bizim dünyada olma şansımız yoktu” diye konuştu.