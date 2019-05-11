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Kapalı pazar yerinde 3 bin kişiye iftar yemeği

Tokat’ta birlik ve beraberlik duygularının yoğun olduğu Ramazan ayında vatandaşlar iftarlarını birlikte yapmanın heyecanını yaşıyor.

Tokat'ta birlik ve beraberlik duygularının yoğun olduğu Ramazan ayında vatandaşlar iftarlarını birlikte yapmanın heyecanını yaşıyor.


Ramazan aylarının vazgeçilmezi iftar çadırlarına başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Tokat Belediyesi tarafından eski Niksar yolu üzerinde bulunan kapalı pazar yerinde yaklaşık 3 bin kişiye iftar yemeği veriliyor. İftar saati öncesinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar 5 noktada kurulan stantlardan yemek alıyor. Her gün bir hayırseverin katkıları ile verilen iftar yemeğinde oruçlarını açan vatandaşlar farklı duygular yaşıyor. Yemek sonrasında ise vatandaşlara çay ikramı yapılıyor.

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