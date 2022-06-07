Kapatılan karakol 9 yıl sonra yeniden açıldı

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık beldesinde bulunan ve 2013 yılında kapanan Yazıcık Karakol Komutanlığı'nın açılışı törenle yapıldı.

Yazıcık Karakol Komutanlığı'nın açılışı töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, konuşmasında karakol hakkında bilgi verdi. Daha sonra kürsüye gelen Vali Numan Hatipoğlu, karakolun hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Kahraman jandarmamız ve emniyet teşkilatımız, ülkemizin iç güvenliği hususunda her zaman karşısına çıkan her engeli aşacak kabiliyet ve imkan içerisindedir. Bizler de onlarla birlikte aynı zamanda dünyanın en önemli kriz bölgesinin tam ortasında bir huzur adası olarak yaşayan Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak aynı kararlılık içerisinde bu huzur ve sükun adasını korumak, barışı, esenliği temin etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Karakolumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek Yazıcık Karakolunun açılışı yapıldı. Açılışa Vali Numan Hatipoğlu'nun yanı sıra Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Başçiftlik Kaymakamı Feyza Yılmaz, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan katıldı.