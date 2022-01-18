Kar bastırdı, tır sürücüleri yolda kaldı

Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel Tepesi'nde yoğun kar yağışı nedeni ile ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Tokat'ta yoğun kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve buzlanma trafikte aksamalar yaşanmasına neden oldu. Bölge trafik ekipleri Çamlıbel beldesinde uygulama yaparak ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi. Bir akaryakıt istasyonunda ağır tonajlı araç sürücüleri bekleyişini sürdürüyor. Ayrıca Tokat-Niksar, Ordu-Akkuş kara yolu Çamiçi Yaylası yolu ile Reşadiye-Niksar kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri bölgede ulaşımın durmaması için önlemlerini artırdı.