İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar eğlencesi için gittiler, yolda mahsur kaldılar

Tokat’ta karda eğlenmek için çıktıkları Topçam Yaylası’ndan dönüşte yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Tokat'ta karda eğlenmek için çıktıkları Topçam Yaylası'ndan dönüşte yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.


Tokat'ta aralıklarla devam eden kar yağışı özelikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezinde bekledikleri kar yağışını göremeyen vatandaşların birçoğu eğlenmek için Topçam Yaylası'na çıktı. Akşam saatlerinde geri dönüş yoluna geçen vatandaşlar, kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. Kar eğlencesi çileye dönen vatandaşlar, küçük maddi hasarlı kazalar atlattı. Çamdere köyü yakınlarında yolda kalan vatandaşların imdadına ise İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Yol, kar kürüme ve tuzlama çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı. Yokuş yoldan vatandaşlar kent merkezine güçlükle inebildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.