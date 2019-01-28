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Kar üstünde Off Road keyfi

Tokat yaylalarında 40 santimetrenin üstünde olan kar, off road tutkunlarını kendine çekti.

Tokatlı ekstrem sporcular 4 çeker araçlarıyla zorlu yolları aşmak için birbirleriyle yarıştı.


Tokat Extreme Off Road Kulübüne bağlı olarak Off Road yapan sporcular, yüksek yerlerde 40 santimetreyi bulan kar yağışını eğlenceye çevirdi. Topçam Dağı üzerinden Akbelen Yaylasına çizilen rota üzerinde zorlu şartlarda ilerlemeye çalışan sporcular renkli görüntüler oluşturdu. 10'dan fazla aracın ve 30'a yakın off road tutkununun katıldığı ve takip ettiği etkinlikte ilerlemekte zorlanan araçlara müdahale yine off road pilotlarından geldi.

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