İhlas Haber Ajansı

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Kar yağışı ve buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat’ta kar yağışı ve buzlanma sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta kar yağışı ve buzlanma sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza; Batmantaş köyü mevkiinde meydana geldi. A.K. (60) idaresindeki 60 AS 506 plakalı Volkswagen Transporter marka araç karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan çıkarak tarlaya devrilen araçta bulunan yaralılardan Keziban K.'nin (60) hayatını kaybettiği tespit edildi. Araç sürücüsü ile birlikte 3 kişi ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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