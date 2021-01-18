İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar yağışını oyun havaları ile kutladılar

Tokat kent merkezine mevsimin ilk karının yağmasını vatandaşlar oyun havaları ile kutladı.


Tokat'ta kurak giden havaların ardından hasretle beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu. Kısıtlamanın bitmesine saatler kala bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak mahalle aralarında oyun havaları eşliğinde eğlendi. Çarşı merkezinde ise kar yağışını ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf tutkunları oyun havalarının ritmine kendini kaptırdı. Boş olan caddelerde kar özlemini gideren vatandaşların o anları sosyal medyada beğeni topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.