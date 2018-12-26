Kar yağmasına en çok onlar sevindi

Türkiye'nin yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girmesi ile birlikte birçok ilde okullar tatil olurken, Tokat'ta öğrenciler karın tadını doyasıya çıkardı.

Tokat'ta sabah saatlerinde evlerinden çıkanlar beyaz örtü ile karşılaştı. İl genelinde okulların tatil olduğunu açıklanması ile birlikte öğrenciler kendilerini park ve bahçelere attı. Üniversite öğrencileri kartpostallık manzaraların yaşandığı Yeşilırmak kenarındaki parklarda bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. Sınav haftasında okulların tatil edilmesine sevinen öğrencilerde karın tadını doyasıya yaşadı. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Reyhan Rabia Çakır, kar yağdığı için çok mutlu olduğunu belirterek,"Sınavlar da vardı sınavlardan kurtulduk. Geziyoruz eğleniyoruz çok güzel. Hava efsane, kartopu oynadık. Kar yağışın bekliyorduk, akşam hatta kar yağsın diye dua ettik." dedi.

Kara diz çöküp şükür duası ettiler

Tokat'ta uzun bir aradan sonra kar yağışına sevinen vatandaşlardan Veysel Deniz arkadaşları ile birlikte karın üzerine diz çökerek dua etti. Deniz,"Beklediğimiz kar yağdı, çok şükür bu nimetlere. Yağışların devam etmesi temennisi ile dua ederek Rabbimize kavuşturuyoruz." diye konuştu.

Kar yağışının çiftçiler için iyi olduğunu ifade eden Dursun Kaymak “Büyüklerimiz ‘Kar her zaman toprağın yorganıdır' diyor. Topraklarımız bolca sulanır. İyi olur, şükürler olsun. Tamda günüydü yağdı. Bu sene kış çetin geçeceğe benziyor” diye konuştu.

Kar yağışı ulaşımı etkiledi

Kar yağışının etkili olduğunu Tokat-Sivas, Tokat-Reşadiye- Niksar karayollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları ile açık tutulan yollara çıkan sürücülere polis ekipleri, yanlarında çekme halatı ve zincir bulundurmaları yönünde uyardı. Yolda kalan sürücülere ise vatandaşlar yardım etti. Kara saplanan bir araç itilerek kurtarıldı.