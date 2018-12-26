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Kar yolları kapadı, hasta paletli araçla kurtarıldı

Tokat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan köydeki hastaya AFAD ve UMKE ekipleri ulaştı.

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan köydeki hastaya AFAD ve UMKE ekipleri ulaştı.


Tokat merkeze bağlı Acıpınar köyünde soğuk algınlığı nedeniyle yüksek ateşi olan Aysun Yener'in (25) yakınları durumu acil servis ekiplerine bildirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle köye ulaşamayan sağlık ekiplerinin yardımına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ekipleri yönlendirildi. Kurtarma ekipleri, kar üstü paletli kurtarma aracıyla köye ulaştı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışması sonrasında ekipler hastayı Tokat- Niksar Karayolu Gökdere mevkiinde bekleyen ambulansa teslim etti. Yener, Tokat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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