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Kar yolları kapadı, mahsur kalan hasta böyle kurtarıldı

Tokat’ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hastanın imdadına İl Özel İdaresi yetişti.

Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hastanın imdadına İl Özel İdaresi yetişti.


Tokat'ın Erbaa ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hastayı kurtarmak için ekipler alarma geçirildi. Keçeci köyde 91 yaşındaki kişinin rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık personelinin, karla kaplı yolda ilerleyememesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Greyder yardımı ile açılan yoldan ilerleyen ambulans hastaya ulaştı. Genel durum bozukluğu olan şahıs Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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