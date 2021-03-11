Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl çalışmaların devam ettiği Çamlık Koru Park'ta incelemelerde bulundu.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl Çamlık Koru Park'ta incelemelerde bulundu. Çalışmaları tamamlayıp Mayıs'ta Çamlık Koru Park'ı Erbaalıların hizmetine sunacaklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Çamlık Koru Park'ı Erbaalı hemşerilerimizin kullanıma sunmayı hedefliyoruz. Yürüme mesafesinde, şehrimizin ortasında güzel bir konuma sahip Çamlık Koru Park'ta projemiz tamamlanmak üzere. 5 mahallenin birleştiği bir konumda bulunup mahalle sakinlerimizin güven içerisinde vakit geçirebilecekleri, çocukların masal parkta güzel anlar geçirebileceği Çamlık Koru Park'ı Mayıs ayında Erbaalı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız.” dedi.