Karantina altındaki köyde ihtiyaçları muhtar karşılıyor

Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Tokat'ın Reşadiye ilçesi Taşlıca köyünde vatandaşların ihtiyaçlarını köy muhtarı, karşılıyor.

Reşadiye ilçesine bağlı Taşlıca Köyü ilçe hıfzıssıhha kurulu tarafından artan korona virüs vakaları nedeniyle 14 gün süre ile karantinaya alınmıştı. Karantina nedeniyle köye giriş çıkışlar yasaklanırken, çiftçilerin ve izin belgesi olanların geçişlerine izin veriliyor. Karantinadaki vatandaşlar köy dışına çıkıp alışveriş yapamadıkları için ilaç, sebze meyve, gıda gibi market ihtiyaçlarını izin alan köy muhtarı karşılıyor. Kendi aracı ile ilçe merkezinden siparişleri alan muhtar Ali Şahin, vatandaşların isteklerini evlerine tek tek dağıtıyor.

Muhtar Ali Şahin, köydeki yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamak için özel izim aldığını belirterek, “Hastanede yatan 1 hastamız vardı. O da taburcu oldu durumu iyi. 14 tane de temas halinde olan hastamız var. Bunlarda kontrol altındalar. Jandarma olsun, muhtarlığımız olsun yardım ediyoruz. Vatandaşların gıda ihtiyacının yanı sıra ilaçlarını alıyorum. Arabam siparişlerle ağzına kadar dolu durumda. Çiftçiler, inşaat işçilerine izin verildi girip çıkması serbest. Çalışıyorlar geliyorlar, evlerinden çıkmıyorlar” dedi.