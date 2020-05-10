Kuveyt'ten gelen ve korona virüs önlemleri kapsamında Tokat'ta öğrenci yurtlarında karantinaya alınan annelerin günü kutlandı.

Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 291 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerini geçirmek üzere Tokat Aydoğan Aydın ve Mehmet Emin Tokadi Yurtlarına yerleştirildi. Yurtlarda misafir edilen ailelerden annelere sürpriz yapıldı. Özel kıyafetler giyen KYK personeli, annelerin kapılarını çalarak çiçekle birlikte geleneksek Tokat şalı takdim ederek Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun selamını iletti. Karantinada Anneler Günü kutlanan anneler, görevlilere teşekkür ettiler.