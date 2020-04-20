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Karantinadaki vatandaşlara moral olsun diye 'Tokat Sarması' oynadılar

Tokat’ta, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hollanda’dan getirilerek misafir edilen vatandaşlara moral olması için yurt görevlileri ‘Tokat sarması’ oynadı.

Tokat'ta, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilerek misafir edilen vatandaşlara moral olması için yurt görevlileri ‘Tokat sarması' oynadı.


Hollanda'dan Tokat'ta getirilen 2'si bebek 346 vatandaş yaklaşık 3 gün önce Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirildi. 14 gün süre ile gözetim altında tutulacak olan vatandaşlara KYK Gülsüm Ana Öğrenci yurdu görevlilerinden 3 personel moral vermek için devreye girdi. Tulum ve maskelerle kente has olan ‘Tokat sarması' oynayan görevliler izleyenlerden alkış topladı. Eğlenceli anların yaşandığı o anlar yurtlarda kalan öğrenciler ve görevli personelin cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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