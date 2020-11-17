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Karayoluna çıkan kaplumbağanın imdadına duyarlı vatandaş yetişti

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde duyarlı bir vatandaş karayolunun ortasında gördüğü kaplumbağanın hayatını kurtardı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde duyarlı bir vatandaş karayolunun ortasında gördüğü kaplumbağanın hayatını kurtardı.


Tokat'ın Reşadiye ilçesinden geçen D-100 karayolunda karşıya geçemeye çalışan kaplumbağayı gören vatandaş duyarlılık örneği sergiledi. İlçede bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Halil İbrahim Coşkun, yolun karşısına geçmeye çalışan kaplumbağayı fark ederek aracından indi. Yol kenarından aldığı kaplumbağayı doğal yaşam alanına bırakan Coşkun, dönüş yolunda bu defa sevimli hayvanı refüjde fark etti. Otomobilinden tekrar inen Coşkun, minik kaplumbağayı yolun karşısına geçirerek araçların altında kalarak ezilmesini önledi. Coşkun, iyi bir davranışta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

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