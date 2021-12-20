Karda yayılan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu

Tokat'ın Reşadiye ilçesiyle Ordu'nun Mesudiye ilçesi sınırında kalan yaylalar kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Çobanlar tarafından karla kaplı alanda koyunlar yayılıma çıkarıldı. Koyunların yaklaşık 5-10 santimetre kalınlığındaki kara başını sokarak ot kökü, çam pürü yemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Yem ararken başı karla kaplanan koyunlar görenleri şaşırttı. Besici Engin Atmaca, karayaka ırkı koyunların bu şekilde beslenmesinin hayvan sağlığı açısından faydalı olduğu ifade ederek, “Koyunlar kar altında kalan otların köklerin, çam pürlerini yiyor. Çam pürü hayvanın ciğerini temizler, sağlığına çok iyi gelir. Karayaka ırkı koyunlar bu havada üşümez. Bu ırkın etin özelliği budur. Lezzetli olur” dedi.