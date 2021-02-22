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Kardan keçi yaptı

Tokat’ta kardan at büstü yapan işçinin son eseri kardan keçi oldu.

Tokat'ta kardan at büstü yapan işçinin son eseri kardan keçi oldu.


Artova ilçesinde çimento fabrikasında çalışan Mehmet Halil Tekin, kardan adeta sanat eserleri oluşturuyor. Bugüne kadar kardan insan büstü, köpek, at, eşek, horoz, kaplumbağa yapan Tekin'in son eseri için kolları sıvadı. Fabrika bahçesinde yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kardan keçi yaptı. Keçinin boynuzlarında çatılardan sarkan buzlar kullanıldı.


Yaklaşık 6 yıldır kardan figürler yaptığını belirten Tekin, son 2 yıldır hayvan figürleri yaparak hünerini sergilediğini söyledi. Kardan keçi görenlerin beğenisini topladı.

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