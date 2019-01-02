Kardan köpeği gerçek sanınca

Tokat'ın Artova ilçesinde kardan köpeği gerçek sanan köpek, renkli görüntüler oluşturdu.

Tokat'ın Artova ilçesinde bir çimento fabrikasının arkasında Mehmet Halil Tekin isimli bir vatandaş tarafından kardan köpek yapıldı. Bunu gören gerçek bir köpek ise sahibini sürükleyerek kardan köpeğin yanına kadar geldi. Kardan köpeğe havlamaya başlayan ve sahibine zor anlar yaşatan köpeğin bu renkli görüntüleri ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.