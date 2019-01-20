Kardeş katili zanlı adliyede

Tokat'ta annesini kurtarmak isteyen kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Devegörmez Mahallesi'nde ağabeyi tarafından öldürülen genç toprağa verilirken, cinayet zanlısı ağabey Hasan A. da savcılığa sevk edildi. Tokat Adliyesine çelik yelek giydirilerek getirilen cinayet zanlısı soğukkanlılığını korudu. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan şahıs, geniş güvenlik önlemleri altında adli makamlara sevk edildi.

Olayın geçmişi

Devegörmez Mahallesi'nde Yalçın ve Fatma A. çiftinin 4 çocuğundan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi olan Hasan A. (22), dün gece yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle annesinin boğazına bıçak dayarken, sesleri duyan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Sefa A. (20), annesini kurtarmak için odaya girerek olaya müdahale etmişti. Çıkan arbede de kalbinden bıçaklanan Sefa A. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, anne de hafif yaralı olarak sevk edildiği hastaneden taburcu edilmişti. Cinayet zanlısı Hasan A. ise Asayiş Şube ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.