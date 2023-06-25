"Karga kamikaze" dalışlarıyla mahalleliye korku salıyor

Tokat'ta cadde üzerinde bulunan ağaca yuva yapan karga, yavrularını koruma içgüdüsüyle mahalle sakinlerine kamikaze dalışıyla saldırıda bulunuyor.

Tokat'ta Altıyüzevler Mahallesi Vali Ayhan Çevik Caddesi üzerinde bulunan bir ağaca yuva yapan karga, mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Cadde üzerinden geçen vatandaşlara ve esnafa kamikaze dalışıyla saldırıda bulunan karga herkese korku salıyor.

Yaklaşık 1 yıl önce Vali Ayhan Çevik Caddesi üzerine bulunan bir ağaçta yuva yapan karganın son günlerde saldırgan tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Durumu araştıran mahalle sakinleri karganın yavrularının olduğunu ve yavrularını koruma güdüsüyle hareket ettiğini anladı. Saldırılara karşı çaresiz kalan esnaflar ağacın çevresinden geçerken kafalarını ağaç dallarıyla korumak zorunda kalıyor. Karganın saldırısına maruz kalıp yaralananlar da oldu. Saldırıya uğrayan bir vatandaşın poşetle kendisini savurmaya çalıştığı görüldü. Karganın saldırıları sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına yansırken, karganın haberini yapmak isteyen muhabirlerde saldırıdan nasibini aldı.

"Son günlerde saldırgan oldu"

Karganın saldırısıyla kafasından yara alan Osman Gür, karganın bir kaç gündür saldırganlaştığını belirtip, "Sabah arabayı köşeye park ettim, eve giderken karga iki kez bana saldırdı. Kafamda saldırısının sonucunda ufak bir hasar oluştu. Sanırım yavrularını kıskandığı için böyle yapıyor. İki üç gündür böyle saldırgan oldu. Herkese saldırmıyorlar, kendilerine zarar vereceğini düşündükleri kişilere saldırıyor. Mahalleli bu duruma bir şey yapamadı, karga gelen ve geçen kişilere saldırıyor" şekilde konuştu.

"Birçok kişi evinin balkonuna çıkamaz, ekmek almaya bile gidemez oldu"

Kargaların bir yıldır aynı yuvada olduğunu ama son günlerde saldırganlaştığını ifade eden Sebahattin Öztürk, "3 veya 4 gün önce bu kargalar saldırmaya başladı. Kadın erkek ayırt etmeden saldırıyor, birçok kişi evinin balkonuna çıkamaz oldu. Bazı kişiler ekmek almaya bile gidemez oldu, bir arkadaşımız kafasından yaralandı. Buna bir önlem arıyoruz ancak bulamıyoruz. Kargaların burada yuvası var o yüzden saldırıyor olabilirler" dedi.

"Kargadan kaçarken araba çarpma tehlikelisi geçirenler oluyor"

Karganın çevre esnafa alışverişe gelen müşterilere de saldırıda bulunduğunu belirten çevre esnaflarından Ali Yıldız, "Kargalar 3 veya 4 gündür bu şekilde saldırgan oldu. Kadın erkek herkese saldırıyor ancak uzun saçlı kadınlara daha çok saldırıda bulunuyor. Biz de burada esnafız, kargadan kaçan herkes dükkanlarımıza sığınıyor. Kargadan kaçarken araba çarpma tehlikelisi geçirenler oluyor. Kargadan kaçarken düşenler oluyor. Son zamanlarda bize çok sıkıntı olmaya başladı. Genellikle öğlen saatlerine yakın ve akşamüzeri saldırıda bulunuyor. Bir arkadaşımızın kafasını yaraladı onu hastaneye götürmek zorunda kaldık. Buradan geçenler tedirgin oluyor, bir kadının gözüne karganın kanadı çarpmıştı" diye konuştu.

"Caddenin başından başladığında sonuna kadar kovalıyor"

Karganın kendilerini kovaladığını belirten Ali Haydar Gürses, "Bu karga haftalardır insanlara saldırıyor. Bu caddeden kimseyi geçirmiyor. Caddenin başından başladığında sonuna kadar kovalıyor. En son dayanamadım ve çek bas ile kovaladım, bir süre kayboldu. İnsanlara gagasıyla vurmuyor, ayaklarıyla vuruyor, bir haftadır bu durum böyle devam ediyor" şeklinde konuştu.