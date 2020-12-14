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Karı-koca aynı gün korona virüse yenik düştü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde korona virüs tedavisi gören yaşlı çift, aynı gün tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde korona virüs tedavisi gören yaşlı çift, aynı gün tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; İlçeye bağlı Değirmenli köyünde yaşayan Mustafa Genç (77) ile Şerife Genç (80) çifti korona virüse yakalandı. Bir süredir evlerinde izole olan yaşlı çift durumlarının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Mustafa Genç Erbaa Devlet Hastanesinde, eşi Şerife Genç ise Tokat'ta özel bir hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen yaşlı kadın gece saatlerinde solunum yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. Erbaa Devlet Hastanesinden tedavi gören yaşlı adamda KOAH ve kalp hastalığına bağlı olarak kurtarılmadı. Yaklaşık 1,5 saat arayla aynı gün hayatını kaybeden karı-kocanın cenazesi birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Korona virüs tedbirleri altında yaşlı çift mezarlıkta kılınan cenaze namazını müteakiben toprağa verildi.

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