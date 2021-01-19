İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karın tadını doyasıya çıkarttılar

Tokat’ta kar yağışının ardından kentte yaşayan çocuklar ile tıp fakültesi öğrencileri eğlenmek için parklara akın etti.

Tokat'ta kar yağışının ardından kentte yaşayan çocuklar ile tıp fakültesi öğrencileri eğlenmek için parklara akın etti.



Tokatta kurak giden kış mevsiminde özlemle beklenen kar yağışı kısa süreli de olsa etkisini gösterdi. Kara hasret kalan vatandaşlar parklarda eğlenerek karın tadını doyasıya çıkarttı. Karın yağışına sevinen üniversite öğrencileri de karla kaplı parklarda kardan adam yapıp kartopu oynadı. Bir süredir sessiz kalan park ve bahçeler hasretle beklenen kar yağışı sonrası renkli görüntülere sahne oldu. Sevinçleri yüzlerine yansıyan çocuklar ve üniversite öğrencileri doyasıya eğlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.