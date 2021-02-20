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Karla kaplı otomobiller gülümsetti

Tokat’ta karlı kaplı otomobiller üzerine çizilen emojiler görenleri gülümsetti.

Tokat'ta karlı kaplı otomobiller üzerine çizilen emojiler görenleri gülümsetti.


Tokat'ta en düşük hava sıcaklığı Artova ilçesinde eksi 21.3 derece olarak ölçüldü. Kent merkezinde ise termometreler eksi 13 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğukta buzla kaplanan otomobillerin camları açmak kolay olmadı. TOKİ konutlarında ikamet eden bir vatandaş sıcak su torbası ile buz tutan otomobilinin camını açmaya çalıştı. Çocukların karla kaplı araçların ön camlarına yaptıkları emojiler ise dikkat çekti. Görenleri gülümseten otomobiller renkli görüntüler oluşturdu.

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