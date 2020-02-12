Karla kaplı yolda kayak keyfi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde karlı kaplı yolda bir esnaf kayak takımları ile kayak yaptı.

Reşadiye ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilenirken, bu durumdan eğlenceye dönüştürenler de oldu. Esnaf Salih Demir, beyaza bürünen kentte kayak takımlarını alarak farklı bir heyecan yaşadı. Yolda kayak keyfi cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşlar ise o anları şaşkınlıkla izledi.