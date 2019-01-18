Karnesini alan oraya koştu

Tokat'ta karne alan ilkokul öğrencileri okul müdürü tarafından yapılan dev kardan adamın yanına koşarak hatıra fotoğrafı çekindi.

Tokat'ta 2018-2019 eğitim ve öğretim sezonunun ilk yarısında 659 okulda 111 bin 791 öğrenci karne aldı. Tokat Valisi Ozan Balcı, Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu ile Yunus Emre İlkokulunda öğrencilere karne dağıttı. Minik öğrencilerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler takdim eden Vali Balcı, ilkokul öğrencilerine de karnelerini takdim ederek bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Vali Balcı, eğitimi sahiplendiklerini ve eğitime destek vermekten gurur duyduklarını ifade ederek, “Eğitimi sahiplenmek, desteklemek Türkiye'ye sahip çıkmak Türkiye'ye sahip çıkmak çocuklarımıza Tokat'ımızın geleceğine sahip çıkmak diyorum. Öğrencilerimiz tatilde kitap okumayı ihmal etmesinler. Televizyonda izlesinler, oyunda oynasınlar ama günde en az 40 dakika kitap okusunlar. Kitap okuyup başarısız olan hiçbir çocuk yok” dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Orta Okulunda öğrencilere karne dağıttı. Öğrencilere tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Başkan Eroğlu, okul bahçesinde öğrencilerle birlikte davul zurna eşliğinde halay çekti.

Karnesini alan dev kardan adamının yanına koştu

Yunus Emre İlkokulunda karne töreni sonrasında öğrenciler okul bahçesindeki dev kardan adamın yanına koştu. Boyu yaklaşık 3 metre uzunluğunda olan kardan adamla öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. Veliler çocuklarının fotoğrafını çekmek için adeta bir birileri ile yarıştı. Okul Müdürü Sinan Çalışkan, kar tatilinde çocuklara sürpriz yapmak için kardan adamı kendisinin yaptığını ifade ederek, “Bu kadar ilgi çekeceğini düşünmüyordum. Dün okullar tatil olduğu için bunu fırsat bildim. Çocuklara karne hatırası, hediyesi olsun istedim” dedi.