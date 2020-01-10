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Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan öğrenci hayatını kaybetti

Tokat’ta kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak ağır yaralanan lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tokat'ta kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak ağır yaralanan lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Atatürk Lisesinde okul saati çıkışında sokak arasında iki grup arasında kavga çıktı. Okul dışından gelen bir şahısla kavga eden arkadaşlarını ayırmak isteyen A..Y.K. (16) bu sırada göğüs bölgesinden bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan öğrenciye arkadaşları tampon yaparak müdahale etti. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis sevk edildi. Ağır yaralanan öğrenci ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kısa sürede görgü şahitlerinin verdiği eşkal doğrultusunda çalışma yaparak H.Ö.'yü (16) suç aleti olan bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şahıs ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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