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Kavşakta drift 17 bin 919 TL'ye patladı

Tokat’ın Zile ilçesinde gece yarısı kavşakta drift atan sürücüye 17 bin 919 lira para cezası kesildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde gece yarısı kavşakta drift atan sürücüye 17 bin 919 lira para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesinde drift yapan sürücü MOBESE kameralarına yansıdı. Gece yarısı ilçe merkezinde ana cadde üzerindeki kavşakta defalarca dönerek drift atan sürücü polis ekipleri tarafından Zile Caddesinde durduruldu. M.E (34) isimli şahsın bir gün önce aynı yerde drift yaptığı tespit eden ekpiler idari para cezası uyguladı. Sürücüye drift yapmaktan 12 bin 282 lira, alkollü araç kullanmaktan bin 228 lira, ters yönde araç kullanmak, çevreye gürültü verecek şekilde araç kullanmak ve araç sigortası yaptırmamaktan toplam 17 bin 919 lira ceza kesildi. Hakkında adli işlem başlatılan sürücünün 8 ay ehliyetine el konuldu.

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