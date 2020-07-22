Kavurucu sıcaklarda doğal serinlik

Tokat'ta sıcak havalardan bunalan vatandaşlar şelalenin sularında yüzerek serinliyor.

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ocaklı köyünde bulunan şelale doğal güzelliğinin yanı sıra yazın serin suları ile ilgi görüyor. Yaz ayının kavurucu sıcaklarından bunalan vatandaşlar, serinlemek için şelaleye akın ediyor. İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Ocaklı Şelalesi'ne gelenler piknik yapıp, 24 metre yüksekten dökülen suyun altına girerek serinlemenin keyfini yaşıyor. Kimi vatandaşlar ise fotoğraf çekinerek doğal güzelliği sosyal medya hesaplarında paylaşmayı tercih ediyor.

Manzarayı ölümsüzleştiren doğa tutkunlarından Sümeyye Akçomak, kavurucu sıcaklara rağmen şelalenin bulunduğu alanın oldukça serin olduğunu ifade ederek, “Hava bugün Tokat'ta 40 derece, çok sıcak bir yerden buraya geldik. Ama burası çok ferah, beğendik. Serinlemek isteyenlere tavsiye ederiz” dedi.