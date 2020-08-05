Kavurucu sıcakta çiftçilerin zorlu mesaisi

Tokat'ta yazın kavurucu sıcağında hasat ettikleri buğdayı patoz işleminden geçiren çiftçilerin zorlu mesaisi devam ediyor.

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Çelikli köyünde hayvanların kışlık yem hazırlıklarını sürdüren çiftçiler güneş altına çalışıyor. Çiftçilerin yanı sıra gündelik olarak yevmiye ile çalışan mevsimlik işçilerde alın teri döküyor. Sabahın erken saatlerinde başlattıkları patoz mesaisini akşam saatlerine kadar sürdüren çiftçiler, kavurucu güneş altında çalışıyor. Traktör römorkuna saman yükleyen çiftçi Cafer Karas, hasat işleminin ardından saman taşıma işi yaptıklarını ifade ederek, “Güneşin altında zor şartlar altınca çalışıyoruz. 30-35 derece sıcaklık var. Buda güç kaybetmemize neden oluyor. Sıcakta terliyoruz, samanın tozu bizleri zorluyor. Bu nedenle hem tozdan gem güneşten korunmak için beyaz giyinmeye çalışıyoruz. Sağlımıza dikkat etmek için başımızı örtü ile sarıyoruz” dedi.

Gündelik yevmiye usulü çalışan Aziz Demir ise saman çuvalladıklarını belirterek, “Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gidemedim Çiftçilik, hayvancılıkla uğraşıyoruz. İşimizin zorda kolayda olduğu günler oluyor. Güneş altında çalışmak zor oluyor. Yapacak bir şey yok, geçim derdi” diye konuştu.