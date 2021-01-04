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Kayalığa çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Tokat’ın Zile ilçesinde otomobilin kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Zile- Alaca kara yolu Köylüürünü mevkiinde meydana geldi. Kenan Araç'ın (36) kullandığı 60 AACV 691 plakalı Renault marka otomobil, karşı yöne geçerek dağlık alandaki kayalıklara çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Havva Araç (33) hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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