Kaybolan hayvanları jandarma drone ile buldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde arazide otlarken kaybolan 6 büyükbaş hayvan, jandarma tarafından drone yardımıyla bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Niksar'a bağlı Eğricesu Yaylasında hayvanlarını otlatan Hüseyin Batan'a ait hayvanlar, çevrede otlarken bir anda gözden kayboldu. Hayvanların sahibi Batan, kaybolan hayvanlarını kendi imkanlarıyla aramasına rağmen bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Hayvanlarının kaybolduğunun bildirilmesi üzerine Eğricesu bölgesine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları aramalarda hayvanlara rastlamazken, hayvanların bulunması için ekipler drone havalandırdı.

Jandarma ekipleri dronle yaptıkları yaklaşık dört saatlik arama sonucu kaybolan hayvanları olay yerinden 7 kilometre uzakta tespit ederek sahibine teslim etti.

Hayvanlarının bulunmasından dolayı oldukça mutlu olan Hüseyin Batan, jandarma ekiplerine teşekkür etti.