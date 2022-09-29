İhlas Haber Ajansı

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Kaybolan yaşlı adam 2 gündür aranıyor

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde ormanlık alanda kaybolan yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ormanlık alanda kaybolan yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor.


Edinilen bilgiye göre; Reşadiye ilçesi Kapaklı köyünde yaşayan Bahattin Öztürk (81) "çıra kesmeye gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde yaşlı adamın evine dönmemesi üzerine yakınları çevrede arama yaptı. Şahsın bulunamaması üzerine köylülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. 2 gündür devam eden aramalarda ise ekipler bir ize rastlamadı. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

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