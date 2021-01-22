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Kayıp alzaymır hastası drone ile arandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde 4 gündür kayıp olan alzaymır hastası yaşlı adam kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alanda drone ile arandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 gündür kayıp olan alzaymır hastası yaşlı adam kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alanda drone ile arandı.


Edinilen bilgiye göre, Niksar'a bağlı Çimenözü köyünde yalnız ikamet eden 76 yaşındaki alzaymır hastası Mustafa Duman'dan haber alamayan yakınları durumu emniyete bildirdi. Polis ve jandarma ekipleri yaşlı adamın köyüne yakın noktada arama çalışması başlattı. Ilıcak dere Karabodur mevkiinde kurtarma ekipleri drone yardımı ile arama tarama yaptı. Yapılan çalışmalarda herhangi bir emareye rastlanmadı. Arama çalışmalarına katılan Nevzat Duman, babasının tek başına yaşadığını belirterek, “Sevilen bir insandı, kimseye düşmanlığı yoktu. Önceden evden çıkıp dönmediği olmadı" dedi.

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