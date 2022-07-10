Kayıp çoban 2 gündür aranıyor

Tokat'ın Pazar ilçesinde ormanlık alanda kaybolan çobanı arama çalışmaları 2 gündür devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesine bağlı Doğancalı köyü Akdağ mevkiinde hayvan otlatmak amacıyla araziye çıkan Afgan çoban Mohammad Rasoul Türkmen (45) yaylaya geri dönmedi. Bunun üzerine köylüler bölgede yaptıkları aramada hayvanları başıboş olarak buldu. Çobanı bulamayan köylülerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında jandarma iz takip köpeği de kullanıldı. 2 gündür devam eden aramalarda ise ekipler bir ize ve emareye rastlamadı. Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) şahsın telefon sinyalinden bulunduğu konum bölgesi istenerek, bölgede arama yapıldı. Bu çalışmadan da herhangi bir sonuç alınamadı. Bölgede ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.